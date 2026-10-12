Red Bull schnappt sich große Ski-Nachwuchshoffnung

Die junge Südtirolerin gilt als großes Versprechen für die Zukunft. Denn schon in der vergangenen Saison hat Trocker gezeigt, welches Potential in ihr schlummert. Sie wurde doppelte Junioren-Weltmeisterin, feierte ihr Debüt im Weltcup und zeigte dort im Saisonfinale mit Platz neun im Slalom und Platz acht im Riesentorlauf schon richtig auf.