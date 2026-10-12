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Red Bull schnappt sich große Ski-Nachwuchshoffnung

Ski Alpin
12.10.2026 21:37
Die junge Südtirolerin gilt als eine der größten Nachwuchshoffnungen im Ski-Weltcup.
Die junge Südtirolerin gilt als eine der größten Nachwuchshoffnungen im Ski-Weltcup.(Bild: Krone-Collage/GEPA, Screenshot/Instagram_annatrocker)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Red Bull hat sich eines der größten Versprechen für die Zukunft des Ski-Weltcups gesichert. Der Getränke-Riese darf nämlich Anna Trocker willkommen heißen. Die 17-Jährige zeigt sich euphorisch. 

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„Offiziell eine Red-Bull-Athletin“, schreibt Trocker am Montag auf Instagram zu einer Reihe von Fotos, die das Ski-Juwel mit Red-Bull-Helm ausgestattet zeigen. 

Die junge Südtirolerin gilt als großes Versprechen für die Zukunft. Denn schon in der vergangenen Saison hat Trocker gezeigt, welches Potential in ihr schlummert. Sie wurde doppelte Junioren-Weltmeisterin, feierte ihr Debüt im Weltcup und zeigte dort im Saisonfinale mit Platz neun im Slalom und Platz acht im Riesentorlauf schon richtig auf.

Teilnahme an den Winterspielen in der Heimat
Zudem durfte sie an den Olympischen Spielen teilnehmen. Dort landete sie in der Teamkombination auf dem zehnten Platz. Der Südtirolerin wird in den kommenden Jahren durchaus einiges zugetraut. 

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In der vergangenen Saison fanden noch die Juniorenweltmeisterschaften in Narvik statt. 
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Sie selbst zeigt sich jedenfalls schon motiviert für die neue Saison. „Ich bin so stolz und glücklich jetzt Teil der Red-Bull-Familie zu sein. Die Vorfreude auf die neue Saison ist schon groß“, so Trocker abschließend. 

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