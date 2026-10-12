Video: SV Ried dreht Partie gegen WSG Tirol

Die SV Ried hat ihren ersten Auswärtssieg in dieser Fußball-Bundesliga-Saison geschafft. Die Innviertler kamen am Samstag in Innsbruck zu einem 2:1-(2:1)-Erfolg bei der WSG Tirol. Stefan Schwab per Foulelfmeter (15.) und Philipp Pomer (43.) sorgten mit ihren Treffern für drei Punkte trotz frühen Rückstands. Nikolai Baden Frederiksen hatte die Wattener via Freistoß in Führung gebracht (8.). Krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).