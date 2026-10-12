Wiener „sammelte“ Strafen in Höhe von 70.000 Euro

Er wurde mehrfach beim Autofahren ohne Lenkberechtigung erwischt, fuhr unter Suchtmitteleinfluss und sammelte Parkstrafen, wie andere Briefmarken: Weil er keine einzige der über ihn verhängten Strafen beglich, wurde ein 25-Jähriger in Wien jetzt festgenommen.
Unglaubliche 98 Verwaltungsstrafverfahren laufen gegen den österreichischen Staatsbürger. Keine einzige Strafe bezahlte er bisher – und diese belaufen sich mittlerweile auf eine Höhe von 70.000 Euro.
Die Rechnungen flatterten in einen Postkasten in Penzing, dort ist der Mann nämlich gemeldet – allerdings auch das nur zum Schein. Der Wiener Polizei gelang es aber dennoch, den 25-Jährigen auszuforschen.
Ersatzfreiheitsstrafe droht
Am Sonntag klickten dann die Handschellen: In einer Wohnung in Favoriten wurde der Wiederholungsttäter festgenommen. Sollte er die 70.000 Euro nicht berappen können, führt für ihn wohl kein Weg an einer Ersatzfreiheitsstrafe mehr vorbei. Wegen des Meldebetrugs wurde der 25-Jährige zudem auch angezeigt.
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