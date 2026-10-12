Wiener „sammelte“ Strafen in Höhe von 70.000 Euro

Ersatzfreiheitsstrafe droht

Am Sonntag klickten dann die Handschellen: In einer Wohnung in Favoriten wurde der Wiederholungsttäter festgenommen. Sollte er die 70.000 Euro nicht berappen können, führt für ihn wohl kein Weg an einer Ersatzfreiheitsstrafe mehr vorbei. Wegen des Meldebetrugs wurde der 25-Jährige zudem auch angezeigt.