Radtrikots & Cycling Austria Member Cards gewinnen

Mehr Sicherheit und Vorteile für Radfahrer

Darüber hinaus warten 20 Cycling Austria Member Cards auf glückliche Gewinner:10 × Cycling Austria Member Card Einzel10 × Cycling Austria Member Card Family Die Member Card bietet für ein Jahr einen umfangreichen Grundversicherungsschutz beim Radfahren und bei der Ausübung des Radsports sowie zahlreiche exklusive Vorteile bei Partnerunternehmen. Zum Leistungspaket zählen unter anderem eine Haftpflicht- und Unfallversicherung, Bergungs- und Suchkosten, Rechtsschutz sowie ein Bike-Diebstahlschutz.