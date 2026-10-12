Radtrikots & Cycling Austria Member Cards gewinnen

Radfans aufgepasst! Die „Krone“ macht Sie fit für die nächste Ausfahrt:Gemeinsam mit Cycling Austria verlosen wir insgesamt 20 Radtrikots sowie 20 Cycling Austria Member Cards. Mitmachen und mit etwas Glück bestens ausgestattet in die nächste Radsaison starten!
Ob entspannte Ausfahrt, Trainingsrunde oder sportliche Herausforderung – wer gerne auf zwei Rädern unterwegs ist, darf sich diese Gewinnchance nicht entgehen lassen.
Bestens ausgestattet auf dem Rad
Die „Krone“ verlost 20 hochwertige Radtrikots von Cycling Austria in Unisex-Passform.Für die Trikots stehen die Größen M und L zur Verfügung.
Damit machen Radfans nicht nur auf der Straße eine gute Figur.Mit dem Cycling Austria Radtrikot geht es im sportlichen Look auf die nächste Runde – egal ob ambitioniertes Training, knackiger Anstieg oder entspannte Tour.
Mehr Sicherheit und Vorteile für Radfahrer
Darüber hinaus warten 20 Cycling Austria Member Cards auf glückliche Gewinner:10 × Cycling Austria Member Card Einzel10 × Cycling Austria Member Card Family Die Member Card bietet für ein Jahr einen umfangreichen Grundversicherungsschutz beim Radfahren und bei der Ausübung des Radsports sowie zahlreiche exklusive Vorteile bei Partnerunternehmen. Zum Leistungspaket zählen unter anderem eine Haftpflicht- und Unfallversicherung, Bergungs- und Suchkosten, Rechtsschutz sowie ein Bike-Diebstahlschutz.
Zusätzlich profitieren Mitglieder von attraktiven Ermäßigungen bei zahlreichen Partnern aus den Bereichen Sport, Bike, Reisen und Freizeit. Die Family Card gilt für im selben Haushalt lebende Ehe- bzw. Lebenspartner sowie Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr.
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum 16.10, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Abonnenten des Sport-Newsletters erhalten zudem die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.