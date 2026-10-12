Diese Szene bringt die Austria auf die Palme

Aufreger bei Sturms 2:0-Sieg gegen die Austria: Schiedsrichter Walter Altmann zückte zunächst Gelb für eine Schwalbe von Oumar Diakite im Strafraumduell mit Reinhold Ranftl. Der VAR schaltete sich aber ein. Altmann revidierte seine Entscheidung auf Elfmeter. Das brachte die Austria wiederum auf die Palme. krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).