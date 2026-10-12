Nach Patzer: Kompany trifft Entscheidung um Neuer

Mit seinem Mega-Patzer in Augsburg hat Star-Goalie Manuel Neuer eine Torwart-Debatte ausgelöst. Indes hat Bayern-München-Coach Vincent Kompany eine Entscheidung getroffen: Beim Champions-League-Spiel gegen Viking Stavanger am Dienstagabend (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) muss Neuer auf der Bank Platz nehmen.
Wie die „Münchner Abendzeitung“ berichtet, wird Jonas Urbig statt Manuel Neuer das Tor der Münchner hüten.
Fest steht jedoch auch: Der jüngste Bundesliga-Patzer von Neuer ändert die Torhüterstrategie des FC Bayern München nicht. „Für uns gibt es da gar keine Zweifel an Manu. Es gibt eine klare Idee, die wir haben, die setzen wir seit fast eineinhalb, fast seit zwei Jahren um, zusammen mit Jonas Urbig im Torhüterteam“, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug des deutschen Rekordmeisters zum Champions-League-Spiel nach Norwegen.
Hier der Patzer von neuer gegen Augsburg im Video:
Die Münchner setzen auf Neuer als Nummer eins und Urbig als dessen Vertreter und Nachfolger sowie Sven Ulreich als Backup.
„Manu ist unsere Nummer 1“
Nach Neuers schwachem Auftritt war vereinzelt die Idee aufgeworfen worden, dass Urbig schon in dieser Saison zur Nummer eins werden könnte. „Manu ist unsere Nummer eins, wird es auch bleiben. Und was dann in Zukunft passiert, das wird man dann sehen“, sagte Eberl.
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