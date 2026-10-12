Nach Patzer: Kompany trifft Entscheidung um Neuer

Fest steht jedoch auch: Der jüngste Bundesliga-Patzer von Neuer ändert die Torhüterstrategie des FC Bayern München nicht. „Für uns gibt es da gar keine Zweifel an Manu. Es gibt eine klare Idee, die wir haben, die setzen wir seit fast eineinhalb, fast seit zwei Jahren um, zusammen mit Jonas Urbig im Torhüterteam“, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug des deutschen Rekordmeisters zum Champions-League-Spiel nach Norwegen.