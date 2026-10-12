Video: Auch der LASK kann Rapid nicht stoppen

Acht Spiele, sieben Siege und weiter Tabellenführer: Für Rapid läuft es auch nach der dreiwöchigen Länderspielpause in der Bundesliga wie geschmiert. Die Leistung beim 2:0 bei Meister LASK und der erste Triumph in der Raiffeisen Arena überhaupt machten Lust auf mehr. krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).