„Der Abgang ist das Schlechteste für den Skisport“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Sportkrone.at-Redakteur Dominik Marek und dem stellv. „Krone“-Sportchef Alex Hofstetter: der allererste Sieg von Max Verstappen in Singapur, Kimi Antonelli, die ÖSV-Einkleidung, der Rücktritt von FIS-Renndirektor Markus Waldner („Dieser Abgang ist das Schlechteste für den Skisport.“) die Krise der Wiener Austria, den Höhenflug von Rapid, David Alaba in der Serie A und die Europacup-Woche mit LASK, Salzburg und Sturm. Gute Unterhaltung!