Aus dem Burgenland zu den Spielen nach Los Angeles

Auf dem Weg nach Los Angeles

Julia bereitet sich dort gezielt auf die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 vor. Ihr Zwischenstand in diesem Jahr: der sensationelle zehnte Platz bei der Marathon-EM in Birmingham in 2:28:23, dazu die Halbmarathon-Rekorde bei der Straßenlauf-WM in Kopenhagen (1:10:54) und in Graz (1:10:11). In Kürze wird da noch mehr kommen. Passen die Bedingungen beim Halbmarathon in Valencia am 25. Oktober, läuft Julia Mayer dort unter 70 Minuten. Aber auch das soll nur ein Zwischenschritt sein zu ihrem letzten großen Ziel 2026, dem Valencia-Marathon am 6. Dezember. Dort wird sie ihren im Vorjahr aufgestellten ÖLV-Rekord von 2:26:08 angreifen.