Wenn das Leben neue Lösungen braucht

Ob nach einer Operation, bei gesundheitlichen Veränderungen oder im Pflegealltag: Manchmal werden selbst kleine Dinge zur Herausforderung. bständig steht Menschen seit 1912 mit persönlicher Beratung, fachlicher Kompetenz und individuellen Lösungen zur Seite – für mehr Selbstständigkeit und Lebensqualität.
Wenn das Selbstverständliche plötzlich nicht mehr selbstverständlich ist, braucht es jemanden, auf den man sich verlassen kann. Genau dafür steht das Familienunternehmen bständig – und das bereits seit über 100 Jahren.
„Egal, wo der Schuh drückt, bei bständig ist man immer gut aufgehoben“, betont Geschäftsführer Mag. Jürgen Jester. Denn ob medizinische Hilfsmittel, orthopädische Versorgungen oder Unterstützung im Pflegealltag: Im Mittelpunkt steht immer der Mensch.
„Gute Beratung bedeutet, dass man nicht nur Produkte verkauft, sondern auch den Menschen zuhört“, erklärt Medizinprodukteberater und Filialleiter Markus Mozelt. Entscheidend sei nicht die teuerste Lösung, sondern jene, die wirklich zu den Bedürfnissen passt.
Individuelle Lösungen für mehr Lebensqualität
Jede Lebenssituation ist anders. Deshalb setzt bständig auf persönliche Beratung, langjährige Erfahrung und maßgeschneiderte Versorgung. Ausgebildete Fachkräfte fertigen individuelle Hilfsmittel an, nehmen Maß und passen Produkte an die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden an.
Wie wichtig dabei Sicherheit und Vertrauen sind, weiß Kontinenz- und Stomaberaterin, DGKP Martina Muttenthaler. Ihr Ziel ist es, Menschen so zu unterstützen, dass sie auch mit medizinischen Hilfsmitteln zu Hause ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können.
Geballte Kompetenz unter einem Dach
Mit 34 Filialen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist bständig nahe an den Menschen. In zwei Kompetenzzentren im 17. Wiener Gemeindebezirk bündelt das Unternehmen zusätzlich sein Spezialwissen.
Das Angebot reicht von individuellen Versorgungen für Kinder und Jugendliche über Orthopädie und Prothetik bis hin zu Neurorehabilitation, Kompression und innovativen Technologien wie Exoskeletten. Das Ziel: Beweglichkeit erhalten, Selbstständigkeit fördern und den Alltag erleichtern.
Vertrauen, das Generationen verbindet
Was bständig besonders macht, sind die Menschen dahinter. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bereits seit Jahrzehnten im Unternehmen tätig. Gleichzeitig bildet der Familienbetrieb junge Fachkräfte aus und eröffnet ihnen langfristige Karrierechancen – vom Lehrling bis zur Filialleitung.
„Wir wollen für unsere Kundinnen und Kunden da sein – mit fachlicher Kompetenz und Empathie“, betont Geschäftsführer Mag. Jürgen Jester. Denn oft sind es die persönliche Betreuung und die richtige Lösung, die einen großen Unterschied machen. Seit 1912 begleitet bständig Menschen durch die großen Veränderungen und kleinen Herausforderungen des Lebens. Mit Erfahrung, Menschlichkeit und dem Anspruch, den Alltag ein Stück leichter zu machen.
bständig. Seit 1912 für Menschen da.