Zweite Trennung! Liebes-Aus bei Real-Star Vinicius

Rot statt Tor

Am Samstag hatte Vinicius bereits für Schlagzeilen gesorgt: Der 26-Jährige schoss das vermeintliche 2:0 für Real beim Duell mit Villarreal in der 71. Minute. Die Intervention vom VAR führte aber nicht nur zur Annullierung des Tores, sondern auch zum Platzverweis des Brasilianers. Er hatte bei der Aktion seinen Gegenspieler an den Haaren zurückgezogen (Video unten).