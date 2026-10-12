Zweite Trennung! Liebes-Aus bei Real-Star Vinicius

Vinicius Junior hat auch schon bessere Zeiten erlebt: Wie nun bekannt wurde, ist die Beziehung zwischen dem Real-Madrid-Wirbelwind, der beim La-Liga-Spiel gegen Villarreal (1:0) am Wochenende mit Rot vom Platz flog, und der TV-Moderatorin und Influencerin Virginia Fonseca zu Ende.
Das Management der 27-Jährigen bestätigte die Trennung. „Es gibt keinen Konflikt und keinen Streit. Sie haben einfach vereinbart, ihre Beziehung nicht länger als Paar fortzusetzen“, hieß es gegenüber dem brasilianischen Medium „Globo“.
Virginia ist in ihrer Heimat Brasilien als TV-Moderatorin und Influencerin ein absoluter Superstar. Sage und schreibe 56 Millionen Follower hat sie allein auf Instagram. Es ist bereits das zweite Liebes-Aus zwischen den beiden innerhalb eines halben Jahres.
Rot statt Tor
Am Samstag hatte Vinicius bereits für Schlagzeilen gesorgt: Der 26-Jährige schoss das vermeintliche 2:0 für Real beim Duell mit Villarreal in der 71. Minute. Die Intervention vom VAR führte aber nicht nur zur Annullierung des Tores, sondern auch zum Platzverweis des Brasilianers. Er hatte bei der Aktion seinen Gegenspieler an den Haaren zurückgezogen (Video unten).
„Entschuldigung an meine Mannschaft und meine Fans“, schrieb er danach auf Instagram. Es ist nicht das erste Mal, dass Vinicius dieser Art im Fokus steht. Er attackiert oft Gegenspieler verbal und eckt mit provokanten Jubelgesten an.
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