Sorgen im Sozialbereich: Das sagt FPÖ-Landesrat

Im Gegensatz zu heuer wird 2027 in der Sozialwirtschaft die kollektivvertraglich vereinbarte Lohnerhöhung über 2,7 Prozent vom Land (das bei den KV-Verhandlungen übrigens nicht eingebunden ist) nicht voll abgegolten: Die Zahlungen an die Organisationen im Bereich Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe steigen (ebenso wie in der Pflege) um 1,3 Prozent. Das wurde ihnen im Anschluss an die Budget-Presskonferenz am Donnerstag mitgeteilt. Als mögliche Folge müssen Leistungen reduziert werden, warnt das Bündnis Soziale Steiermark: „Die Verlierer sind letztendlich die Menschen.“