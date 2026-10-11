Jetzt brauchen 20 Gemeinden ganz viel „Klick“

Welche Kommune wird im Rahmen der großen Herzensmensch-Aktion zur „vereinsfreundlichsten Gemeinde“ gekürt?
Freiwillige, Ehrenamtliche und Vereine holen die „Krone“ und das Freiwilligencenter NÖ bereits seit sechs Jahren vor den Vorhang, um Danke zu sagen. Im Rahmen der Aktion werden auch Gemeinden geehrt, die sich besonders für die Förderung des Vereinswesens einsetzen.
Albrechtsberg an der Großen Krems, Dürnkrut, Euratsfeld, Fallbach, Gastern, Gresten, Hofamt Priel, Hofstetten-Grünau, Klein-Pöchlarn, Korneuburg, Kottes-Purk, Krummnußbaum, Lanzenkirchen, Poysdorf, Prottes, Röschitz, St. Bernhard-Frauenhofen, St. Peter in der Au, Waidhofen an der Ybbs, Zöbern
28.000 Vereine in Niederösterreich
Zu tun gibt es genug: Insgesamt 28.000 (!) Vereine sind in Niederösterreich tätig. Vom Sozialmarkt über integrative Organisation bis zu Menschen, die sich der Hilfe von Tieren verschrieben haben. Doch ohne Hilfe durch Gemeinden, müssten viele Freiwilligengruppen zusperren. Deshalb gibt es die Herzensmensch-Trophäe auch für drei Kommunen.
Mitvoten noch bis 16. Oktober
Inzwischen wurde der erste Spitzenreiter beim Voting von einem anderen Ort abgelöst, mitvoten kann man noch bis 16. Oktober 23.59 Uhr. Im Siegerort wird dann kommenden Sommer das „Krone Vereinsfest“ veranstaltet, die Kronen Zeitung finanziert Musik, Bühne, Technik und vieles mehr in Höhe von 20.000 Euro.
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