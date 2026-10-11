Jetzt brauchen 20 Gemeinden ganz viel „Klick“

28.000 Vereine in Niederösterreich

Zu tun gibt es genug: Insgesamt 28.000 (!) Vereine sind in Niederösterreich tätig. Vom Sozialmarkt über integrative Organisation bis zu Menschen, die sich der Hilfe von Tieren verschrieben haben. Doch ohne Hilfe durch Gemeinden, müssten viele Freiwilligengruppen zusperren. Deshalb gibt es die Herzensmensch-Trophäe auch für drei Kommunen.