Without a driver's license
Car Crashes Into Tree, Passenger Trapped
He doesn’t have a driver’s license yet, but he got behind the wheel of a car anyway—and the drive ended in tragedy. On Saturday, a 17-year-old lost control of a vehicle and crashed into a tree. Two people were seriously injured.
The 17-year-old from Sierning was driving a car on Staffelmayrstraße in the Steyr area toward Kegelprielstraße at around 10:40 p.m. on Saturday. For reasons unknown at this time, he lost control of the vehicle after a right-hand curve, began to skid, and collided with a tree on the left side of the road.
Got out on their own
The driver and a 17-year-old passenger from Steyr, who was sitting in the back seat, were able to free themselves from the car on their own. The 17-year-old Ukrainian woman from Wartberg an der Krems, who was sitting in the passenger seat, was trapped inside the vehicle and had to be freed by the fire department. The driver and the passenger were taken to the Pyhrn-Eisenwurzen Clinic in Steyr with serious injuries.
Not a driving lesson
Furthermore, the driver does not hold a Class B driver’s license; he is currently undergoing driver’s education (L17). The accident did not, of course, occur during a driving lesson.
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