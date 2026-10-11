Car Crashes Into Tree, Passenger Trapped

Got out on their own

The driver and a 17-year-old passenger from Steyr, who was sitting in the back seat, were able to free themselves from the car on their own. The 17-year-old Ukrainian woman from Wartberg an der Krems, who was sitting in the passenger seat, was trapped inside the vehicle and had to be freed by the fire department. The driver and the passenger were taken to the Pyhrn-Eisenwurzen Clinic in Steyr with serious injuries.