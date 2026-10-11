Haiminger Markttag: Es gibt kein falsches Wetter

Tausende Fans von bäuerlichen Erzeugnissen besuchten den ersten Haiminger Markttag bei Regen, aber mit passender Kleidung. Am kommenden Samstag gibt es die zweite Chance.
Es war ein krönender Abschluss eines Sommers, der in die Geschichte eingeht. Geschichte haben die Haiminger Markttage längst geschrieben. Sie haben sich vom kleinen Apfelmarkt vor 40 Jahren zum größten Erntemarkt Tirols entwickelt. Zum Jubiläum am Samstag meinte Petrus wohl, er müsse das nachholen, was er im Sommer grob vernachlässigt hat: den Regen.
Ein seltener Gast der Markttage. Trotzdem fanden wieder Tausende Besucher, die bäuerliche Lebensmittel den industriellen Sättigungsmitteln vorziehen, den Weg in die Schmankerlmeile mitten im größten Apfelanbaudorf Tirols. Flanieren, „ratschen“, kosten und kaufen war das Motto.
Gute Ernte trotz des trockenen Sommers
Rund 80 Aussteller boten erneut ein unglaublich vielfältiges Sortiment an: Obst, Gemüse, Eier, Speck, Käse, Wurst- und Fleischwaren, daneben Säfte, Liköre, heimischer Wein, Marmeladen, Floristik, Bekleidung oder Qualitätshandwerk von Drechslern und Holzschnitzern. „Die Markttage haben vielen landwirtschaftlichen Betrieben in unserer Gemeinde ein nachhaltiges wirtschaftliches Fundament gegeben“, beschreibt Rudi Wammes, Obmann des Haiminger Erntemarktes, die große Bedeutung.
Und die Markttage sind neben dem Eindecken mit regionalen Waren längst ein sozialer Treff geworden.
Der trockene Sommer scheint kaum Einfluss auf die Ernte gehabt zu haben. Dies bestätigt auch der mehrfach ausgezeichnete Winzer Peter Zoller: „Die Qualität der Trauben ist meiner Meinung nach so gut wie nie.“ Auch die Servicequalität stimmte wieder: Rund 50 Haiminger Kinder brachten als „Apfeltaxi“ die Waren zu den Autos. Am kommenden Samstag gibt‘s die zweite, vielleicht trockene Chance inklusive Shuttle zwischen Haiming und dem Oetzer Markt.
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