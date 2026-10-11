Haiminger Markttag: Es gibt kein falsches Wetter

Der trockene Sommer scheint kaum Einfluss auf die Ernte gehabt zu haben. Dies bestätigt auch der mehrfach ausgezeichnete Winzer Peter Zoller: „Die Qualität der Trauben ist meiner Meinung nach so gut wie nie.“ Auch die Servicequalität stimmte wieder: Rund 50 Haiminger Kinder brachten als „Apfeltaxi“ die Waren zu den Autos. Am kommenden Samstag gibt‘s die zweite, vielleicht trockene Chance inklusive Shuttle zwischen Haiming und dem Oetzer Markt.