Discharged from the hospital
Failed Execution: Pike Back in Prison
After surviving two doses of a lethal drug and spending several days in the hospital—following the failed execution attempt in Tennessee—Christa Pike is back in prison. The 50-year-old is to continue receiving medical care there.
Pike was scheduled to be executed by lethal injection on September 30 in the U.S. state of Tennessee. The attempt failed, even though she had been administered two doses of the anesthetic pentobarbital. The woman on death row was then taken to a hospital, where she has been receiving treatment ever since.
According to the AP news agency, citing a statement from her attorneys, Pike has since been discharged from the hospital and returned to the Deborah K. Johnson Rehabilitation Center. She had already been incarcerated at the women’s prison for 30 years.
Pike Thanks First Responders and Doctors
Her attorneys stated on Saturday that Pike is grateful to the first responders and the medical team for the care she received under these extraordinary circumstances. She will continue to receive medical care in prison, and her recovery will be closely monitored.
Pike had been sentenced to death for the murder of her former classmate, Colleen Slemmer. The crime took place in 1995. Slemmer had been beaten and stabbed with a knife. The execution scheduled for September 30 could not be carried out.
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