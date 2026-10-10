Autolenkerin (77) übersah beim Abbiegen 81-Jährige

Schwerer Unfall am Freitag in der Grazer Innenstadt: Eine 77-Jährige stieß beim Abbiegen mit ihrem Pkw gegen eine 81-Jährige.
Gegen 10.45 Uhr befuhr eine 77-jährige Pkw-Lenkerin die Glacisstraße in Graz und wollte auf einen Parkplatz im Bereich des Kaiser-Josef-Platzes einzubiegen. Dabei dürfte sie eine 81-Jährige übersehen haben, die neben der Fahrbahn in dieselbe Richtung unterwegs war.
Der Pkw stieß zum Glück mit nur geringer Geschwindigkeit gegen die Fußgängerin. Sie kam aber dadurch zu Sturz und verletzte sich schwer. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Die von der Polizei durchgeführten Alkotests verliefen negativ. Am Unfallauto entstand kein Schaden.
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