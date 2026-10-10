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Gefährliche Aktion

Formel-1-Neuling wird im Sprint zum Geisterfahrer

Formel 1
10.10.2026 14:48
Arvid Lindblad sorgte beim Singapur-Sprint für eine gefährliche Situation.
Arvid Lindblad sorgte beim Singapur-Sprint für eine gefährliche Situation.(Bild: Screenshot ORF)
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Von krone Sport

Das hätte böse enden können! Formel-1-Neuling Arvid Lindblad sorgte während des Sprintrennens in Singapur für einen gefährlichen Moment, als er nach einer Drehung entgegen der Fahrtrichtung losfuhr, obwohl ihm andere Fahrer entgegenkamen.

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Das Sprintrennen in Singapur hatte es in sich. Vor allem in der Anfangsphase des Rennens sorgte der starke Regen für mehrere chaotische und gefährliche Momente. Einer davon betraf Formel-1-Neuling Arvid Lindblad, der seit Anfang des Jahres für die Racing Bulls fährt.

Arvid Lindblad
Arvid Lindblad(Bild: AFP/MARTIN KEEP)

Wollte Notausgang erreichen
Der Brite drehte sich auf der Strecke und fuhr anschließend entgegen der Fahrtrichtung los. Dabei kamen Lindblad gleich mehrere Fahrer mit hohem Tempo entgegen. Zwar war die Gelbe Flagge bereits geschwenkt worden und der Brite fuhr an den Streckenrand, dennoch hätte die waghalsige Aktion böse enden können. Er wollte lediglich den Notausgang erreichen, der sich allerdings ein Stück weiter hinten auf der Strecke befand.

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Rennkommissare prüften Aktion
Die Aktion sorgte auch bei den Rennkommissaren für Aufruhr. Diesen musste sich der Brite bereits nach dem Sprintrennen stellen. Ein Strafe bekam Lindblad allerdings nicht – er sei „nicht in der Lage gewesen umzudrehen“, wie im FIA-Bericht zum Vorfall angeführt wurde.

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