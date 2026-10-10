Formel-1-Neuling wird im Sprint zum Geisterfahrer

Wollte Notausgang erreichen

Der Brite drehte sich auf der Strecke und fuhr anschließend entgegen der Fahrtrichtung los. Dabei kamen Lindblad gleich mehrere Fahrer mit hohem Tempo entgegen. Zwar war die Gelbe Flagge bereits geschwenkt worden und der Brite fuhr an den Streckenrand, dennoch hätte die waghalsige Aktion böse enden können. Er wollte lediglich den Notausgang erreichen, der sich allerdings ein Stück weiter hinten auf der Strecke befand.