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Drama in letzter Runde

McLaren-Teamkollegen schießen sich gegenseitig ab

Formel 1
10.10.2026 12:24
Die McLaren-Piloten Norris und Piastri schossen sich gegenseitig ab.
Die McLaren-Piloten Norris und Piastri schossen sich gegenseitig ab.(Bild: Screenshot ORF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Drama in der letzten Runde! Beim Sprintrennen in Singapur wollte Lando Norris seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri wenige Kurven vor der Ziellinie noch überholen – und schoss ihn dabei von der Strecke. Die sicher geglaubten Plätze vier und fünf für das britische Team waren damit Geschichte.

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„Tut mir leid, ich wollte natürlich nicht, dass das passiert. Ich dachte, ich hätte eine gute Chance zu überholen“, entschuldigte sich Lando Norris über das Teamradio. Während Piastri nicht mehr weiterfahren konnte, eroberte der Brite noch den achten Platz. Ob die riskante Aktion für den amtierenden Weltmeister intern noch Konsequenzen haben wird, bleibt abzuwarten.

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Bereits in den Runden vor dem Crash hatte sich abgezeichnet, dass Norris noch einen Angriff auf seinen Teamkollegen wagen würde. Doch die rutschigen Streckenbedingungen und der enge Stadtkurs machten Überholmanöver schwierig. Der Versuch ging schließlich schief: Norris touchierte Piastri am rechten Rad und drehte den Australier von der Strecke.

„Es war eine große Lücke“, versuchte der Weltmeister sein Manöver anschließend zu rechtfertigen. ORF-Kommentator Alexander Wurz stellte hingegen die Sinnhaftigkeit der Aktion infrage: „Es stellt sich nicht die Frage der Schuld, sondern der Sinnhaftigkeit.“

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