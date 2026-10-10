McLaren-Teamkollegen schießen sich gegenseitig ab

„Tut mir leid, ich wollte natürlich nicht, dass das passiert. Ich dachte, ich hätte eine gute Chance zu überholen“, entschuldigte sich Lando Norris über das Teamradio. Während Piastri nicht mehr weiterfahren konnte, eroberte der Brite noch den achten Platz. Ob die riskante Aktion für den amtierenden Weltmeister intern noch Konsequenzen haben wird, bleibt abzuwarten.