Ganz nach dem Motto: „Des mach ma scho!“

In der Fiera Ice Arena in Mailand war erstmals Feuer am Eis – und in der lombardischen Metropole am Ende die Haie in Mode: Der Innsbrucker Eishockey-Klub machte Aufsteiger Milano bei dessen Hallen-ICE-Einweihung mit einem 4:1 einen Strich durch die Rechnung! Gegen VSV soll der nächste Sieg folgen.
Die gut über 3000 italienischen Azzurris sangen unentwegt – und die treuen mitgereisten 20 Fans aus Innsbruck tanzten. Vor Freude in der brandneuen und bis Freitag-Abend noch in der ICE-Liga „jungfräulichen“, schmucken Fiera Ice Arena in Mailand.
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