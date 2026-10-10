Ganz nach dem Motto: „Des mach ma scho!“

In der Fiera Ice Arena in Mailand war erstmals Feuer am Eis – und in der lombardischen Metropole am Ende die Haie in Mode: Der Innsbrucker Eishockey-Klub machte Aufsteiger Milano bei dessen Hallen-ICE-Einweihung mit einem 4:1 einen Strich durch die Rechnung! Gegen VSV soll der nächste Sieg folgen.