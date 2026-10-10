Darum gibt es Hartberger Jubel sogar in Südkorea!

Die Länderspielpause ist vorbei, am Sonntag (14.30) möchte Hartberg an die guten Resultate vor der Pause anschließen. Da kommt mit Austria Lustenau der Aufsteiger in die Oststeiermark. Mit der Truppe aus dem Ländle haben die Mannen von Coach Markus Schopp noch eine alte Rechnung zu begleichen.