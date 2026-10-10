Darum gibt es Hartberger Jubel sogar in Südkorea!

Die Länderspielpause ist vorbei, am Sonntag (14.30) möchte Hartberg an die guten Resultate vor der Pause anschließen. Da kommt mit Austria Lustenau der Aufsteiger in die Oststeiermark. Mit der Truppe aus dem Ländle haben die Mannen von Coach Markus Schopp noch eine alte Rechnung zu begleichen.
Den Stotterstart samt drei Niederlagen in Folge hat Hartberg abgeschüttelt wie ein lästiges Insekt. Die Mannschaft von Trainer Markus Schopp hat längst Fahrt aufgenommen, ist mittlerweile seit vier Spielen ungeschlagen.
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