Hoff Thorup: „Dann bestehen für uns gute Chancen“

Rapid ist für den Liga-Hit am Sonntag (17) beim LASK gewappnet. Trainer Hoff Thorup war bei der Familie und auf der Wiesn. Der Däne fordert ein starkes Spiel mit dem Ball.
„Das wird ein schweres Match. Der LASK ist eines der besten Teams der Liga – aber das denken wir über uns auch.“ Damit ließ Rapids Chefcoach Johannes Hoff Thorup im „Krone“-Gespräch zwischen den Zeilen wissen: Ja, der grüne Leader ist nach der langen Länderspielpause samt Test beim FC Venezia für den Hit am Sonntag beim Linzer Doublesieger bereit. „Sie sind ein bissl physischer als wir. Aber wenn wir am Ball stark genug sind, dann bestehen gute Chancen für uns. Wir haben eine gute Entwicklung als Team, wollen mit den Dingen weitermachen, die uns diese Saison stark machen.“
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