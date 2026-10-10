Hoff Thorup: „Dann bestehen für uns gute Chancen“

„Das wird ein schweres Match. Der LASK ist eines der besten Teams der Liga – aber das denken wir über uns auch.“ Damit ließ Rapids Chefcoach Johannes Hoff Thorup im „Krone“-Gespräch zwischen den Zeilen wissen: Ja, der grüne Leader ist nach der langen Länderspielpause samt Test beim FC Venezia für den Hit am Sonntag beim Linzer Doublesieger bereit. „Sie sind ein bissl physischer als wir. Aber wenn wir am Ball stark genug sind, dann bestehen gute Chancen für uns. Wir haben eine gute Entwicklung als Team, wollen mit den Dingen weitermachen, die uns diese Saison stark machen.“