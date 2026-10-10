Enrique-Tochter in tödlichen Autounfall verwickelt

Schock für PSG-Trainer Luis Enrique! Seine 26-jährige Tochter Sira Martínez war am Donnerstagabend in einen schweren Autounfall verwickelt, bei dem ein Motorradfahrer ums Leben kam. Die Spanierin saß als Beifahrerin im Auto und blieb ersten Medienberichten zufolge unverletzt.
Am Steuer des Fahrzeugs saß eine 41-jährige britische Olympia-Reiterin, die ebenfalls unverletzt blieb. Der Unfall ereignete sich rund eine Stunde südlich von Valencia. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zu einer Kollision, bei der der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug geschleudert wurde. Die Rettungskräfte konnten sein Leben nicht mehr retten.
Negative Alkohol- und Drogen-Tests
Die spanische Guardia Civil nahm umgehend Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls auf. Gegen die Reiterin wird demnach wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Die Alkohol- und Drogentests fielen negativ aus. Weitere Details zu dem tödlichen Vorfall sind derzeit noch nicht bekannt.
Sira Martínez, die Tochter des erfolgreichen spanischen Fußballtrainers Luis Enrique, ist als Model und Springreiterin tätig. Auch in der Fußballwelt ist sie bekannt: Sie war mit PSG-Spieler und WM-Finaltorschütze Ferran Torres liiert. Luis Enrique musste bereits vor sieben Jahren einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Seine Tochter Xana starb im Alter von neun Jahren an einer seltenen Form von Knochenkrebs.
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