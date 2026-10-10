Enrique-Tochter in tödlichen Autounfall verwickelt

Am Steuer des Fahrzeugs saß eine 41-jährige britische Olympia-Reiterin, die ebenfalls unverletzt blieb. Der Unfall ereignete sich rund eine Stunde südlich von Valencia. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zu einer Kollision, bei der der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug geschleudert wurde. Die Rettungskräfte konnten sein Leben nicht mehr retten.