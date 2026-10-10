Auch Seiten regionaler Anbieter werden gehackt

Das Vertrauen, dass man die Freizeiteinrichtung in der Region ja schon kennt, nutzen nun Betrüger im Internet aus: Sie hacken Webseiten von Freizeiteinrichtungen und schicken einige Zeit später eine „Bestätigungsmail“ nach. Ein Fall im Waldviertel zeigt, wie leicht man sein Geld loswerden kann.
Eine neue Betrugsmasche hält nicht nur, wie berichtet, bei international gängigen Webseiten wie Booking Einzug. Jetzt haben Kriminelle die Seite einer Waldviertler Freizeiteinrichtung gehackt.
Eine 50-Jährige aus dem Bezirk Horn surfte auf der offiziellen Webseite einer Einrichtung und reservierte. Zwei Wochen später bekam sei dann ein vermeintliches Bestätigungsmail, in das ein weiterführender Link eingebettet war. Dieser führte sie zu einer weiteren Webseite, auf welcher sie ihre Kreditkarteninformationen preisgeben sollte – und das auch tat.
1680 Euro abgebucht
Dem Opfer wurden in der Folge 1680 Euro abgebucht. Nach Rücksprache mit der Freizeiteinrichtung konnte bestätigt werden, dass das Buchungssystem der Partnerfirma gehackt worden war. Somit konnten die Täter an die Datensätze gelangen und mit dem Opfer in Kontakt treten.
Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits im Bezirk Horn, wobei ebenfalls ein Hackerangriff auf das Buchungssystem befürchtet wird. Dabei müssen aber noch weitere Erhebungen durchgeführt werden, heißt es von der Polizei.
„Keine Kreditkarten- oder andere sensible Daten im Internet preisgeben, ohne mit den Einrichtungen vorher selbst gesprochen zu haben. Und auch nicht auf weiterführende Links, die auf andere Seiten verweisen, draufklicken“, raten Ermittler zur besonderen Vorsicht.
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