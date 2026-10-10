Auch Seiten regionaler Anbieter werden gehackt

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits im Bezirk Horn, wobei ebenfalls ein Hackerangriff auf das Buchungssystem befürchtet wird. Dabei müssen aber noch weitere Erhebungen durchgeführt werden, heißt es von der Polizei.

„Keine Kreditkarten- oder andere sensible Daten im Internet preisgeben, ohne mit den Einrichtungen vorher selbst gesprochen zu haben. Und auch nicht auf weiterführende Links, die auf andere Seiten verweisen, draufklicken“, raten Ermittler zur besonderen Vorsicht.