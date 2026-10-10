Marquez gewinnt Sprintrennen nach Startcrash

Martin hatte Probleme

Vierter wurde Jorge Martin, der die Kurzentscheidung zwischenzeitlich angeführt hatte, in der zweiten Rennhälfte jedoch Probleme mit seiner Aprilia-Maschine bekundete. Der WM-Dritte Marco Bezzecchi und der erstmals aus der Pole-Position gestartete Raul Fernandez stießen bereits in der ersten Kurve zusammen und fielen aus.