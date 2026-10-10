Marquez gewinnt Sprintrennen nach Startcrash

Marc Marquez hat sich den Sieg im Sprintrennen des Grand Prix von Indonesien geschnappt. Der siebenfache Weltmeister übernahm damit die Führung in der WM-Wertung von seinem spanischen Landsmann Jorge Martin.
Marquez setzte sich auf dem Mandalika International Street Circuit auf der Insel Lombok vor dem Japaner Ai Ogura auf Aprilia und seinem Ducati-Markenkollegen Fabio Di Giannantonio aus Italien durch.
Martin hatte Probleme
Vierter wurde Jorge Martin, der die Kurzentscheidung zwischenzeitlich angeführt hatte, in der zweiten Rennhälfte jedoch Probleme mit seiner Aprilia-Maschine bekundete. Der WM-Dritte Marco Bezzecchi und der erstmals aus der Pole-Position gestartete Raul Fernandez stießen bereits in der ersten Kurve zusammen und fielen aus.
Das Ergebnis:
Mit seinem bereits achten Sprint-Sieg der Saison hat Marc Marquez die Führung in der WM-Wertung wieder an sich gerissen. Vor dem Grand Prix am Sonntag weist der 33-Jährige vier Punkte Vorsprung auf Martin aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.