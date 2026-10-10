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MotoGP in Indonesien

Marquez gewinnt Sprintrennen nach Startcrash

MotoGP
10.10.2026 09:38
Marc Marquez siegte.
Marc Marquez siegte.(Bild: EPA/MAST IRHAM)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Marc Marquez hat sich den Sieg im Sprintrennen des Grand Prix von Indonesien geschnappt. Der siebenfache Weltmeister übernahm damit die Führung in der WM-Wertung von seinem spanischen Landsmann Jorge Martin.

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Marquez setzte sich auf dem Mandalika International Street Circuit auf der Insel Lombok vor dem Japaner Ai Ogura auf Aprilia und seinem Ducati-Markenkollegen Fabio Di Giannantonio aus Italien durch.

(Bild: EPA/FRANCK ROBICHON)

Martin hatte Probleme
Vierter wurde Jorge Martin, der die Kurzentscheidung zwischenzeitlich angeführt hatte, in der zweiten Rennhälfte jedoch Probleme mit seiner Aprilia-Maschine bekundete. Der WM-Dritte Marco Bezzecchi und der erstmals aus der Pole-Position gestartete Raul Fernandez stießen bereits in der ersten Kurve zusammen und fielen aus.

Das Ergebnis:

Mit seinem bereits achten Sprint-Sieg der Saison hat Marc Marquez die Führung in der WM-Wertung wieder an sich gerissen. Vor dem Grand Prix am Sonntag weist der 33-Jährige vier Punkte Vorsprung auf Martin aus.

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