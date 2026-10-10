Rugby-Spielerin wird „unschuldig“ zum Hit im Netz

Am Freitag staunten die Sportfans nicht schlecht. Ein erst am Mittwoch geteilter Post mit Motiven der 24-jährigen Vollblutsportlerin bei den „Dally M Awards“ explodierte förmlich. Gegen 12.30 Uhr verzeichneten die sexy Schnappschüsse gewaltige 5,9 Millionen Aufrufe in nicht einmal achtundvierzig Stunden. Dabei ist der auf den Pics dokumentierte glamouröse Auftritt der pfeilschnellen Center-Spielerin von den Gold Coast Titans keineswegs taufrisch. Die Preisverleihung fand bereits vor zwei Jahren statt. Und gepostet hat die Bilder nicht Chapman selbst – viel mehr erschienen sie auf dem Account von „GloowreyahUpdate“. Den begeisterten Anhängern ist das aber völlig wurscht, sie feiern ihre Heldin frenetisch.