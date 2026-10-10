Rugby-Spielerin wird „unschuldig“ zum Hit im Netz

Das geht aber ziemlich ab! Bilder der australischen Rugby-Spielerin Jaime Chapman gehen unverhofft völlig viral. Obwohl die Aufnahmen bereits aus dem Jahr 2024 stammen, klickten fast sechs Millionen Fans in nur zwei Tagen auf den Beitrag – den Chapman nicht einmal selbst postete.
Am Freitag staunten die Sportfans nicht schlecht. Ein erst am Mittwoch geteilter Post mit Motiven der 24-jährigen Vollblutsportlerin bei den „Dally M Awards“ explodierte förmlich. Gegen 12.30 Uhr verzeichneten die sexy Schnappschüsse gewaltige 5,9 Millionen Aufrufe in nicht einmal achtundvierzig Stunden. Dabei ist der auf den Pics dokumentierte glamouröse Auftritt der pfeilschnellen Center-Spielerin von den Gold Coast Titans keineswegs taufrisch. Die Preisverleihung fand bereits vor zwei Jahren statt. Und gepostet hat die Bilder nicht Chapman selbst – viel mehr erschienen sie auf dem Account von „GloowreyahUpdate“. Den begeisterten Anhängern ist das aber völlig wurscht, sie feiern ihre Heldin frenetisch.
Übrigens: Ganz untätigt ist Chapman selbst auf Social Media freilich auch nicht. Auf Instagram versorgt sie ihre mittlerweile mehr als 380.000 treuen Abonnenten sehr wohl auch regelmäßig mit privaten Einblicken. Dort posiert das Ausnahmetalent nicht nur im Trikot der Tweed Heads Seagulls, sondern präsentiert auch lukrative Fashion-Deals. Als gefragte Influencerin zieht sie dicke Werbepartner an Land.
WM naht
De facto soll ihr Name ihren Vorstellungen zufolge aber wohl primär mit dem Sport in Verbindung gebracht werden. Ihr Debüt für die „Jillaroos“, so der Spitzname der australischen Nationalauswahl, gab sie im November 2022. Gegen Frankreich knallte „Chappo“ direkt drei sensationelle Versuche auf den Platz und holte später den WM-Titel nach Down Under. Nun gilt es, genau diesen zu verteidigen! Das Spektakel in Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea startet am 16. Oktober gegen Samoa. Das Finale steigt am 15. November in Brisbane.
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