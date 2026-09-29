Echte Reisedaten als Köder für die Urlaubsfalle

Verdächtige Adresse verriet die Falle

Doch der Empfänger wurde misstrauisch. Die Mailadresse des Absenders und der angeführte Link hatten erkennbar weder mit der Buchungsplattform noch mit dem Hotel zu tun. Er klickte deshalb nicht auf die Schaltfläche. Ein finanzieller Schaden entstand in diesem Fall nicht.