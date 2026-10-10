So erklärt Füllkrug den Jubel gegen Ex-Klub BVB

Unüblicher Jubel

Füllkrug hatte von 2023 bis 2024 für Dortmund gespielt. Im Sommer landete er über die Zwischenstationen West Ham und Milan bei Werder. Und in diesem Dress war er am Freitag in der deutschen Bundesliga in Dortmund zu Gast. Der Spielverlauf: spektakulär, dramatisch. Dortmund führte schon 2:0, Werder kämpfte sich zurück, Füllkrug machte in der Nachspielzeit den Ausgleich. Und jubelte.