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Tor in Minute 92

So erklärt Füllkrug den Jubel gegen Ex-Klub BVB

Deutsche Bundesliga
10.10.2026 09:27
Niclas Fuellkrug stand im Stadion seines Ex-Arbeitgebers gleich wieder im Mittelpunkt
Niclas Fuellkrug stand im Stadion seines Ex-Arbeitgebers gleich wieder im Mittelpunkt(Bild: AFP/APA/INA FASSBENDER)
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Von krone Sport

Tor in Minute 92, Ausgleich, Emotion – und Jubel! Ungewöhnlich dieser Tage. Aber Werder-Bremen-Stürmer Niclas Füllkrug weiß seinen Jubel gegen Ex-Klub Borussia Dortmund zu erklären.

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Sein Gefühlsausbruch – Jubel-Gebrüll inklusive – sei „nichts gegen den BVB oder die Fans“ gewesen, schreibt Füllkrug auf Instagram, „sondern für Werder und die Freude über unser Comeback“.

Unüblicher Jubel
Füllkrug hatte von 2023 bis 2024 für Dortmund gespielt. Im Sommer landete er über die Zwischenstationen West Ham und Milan bei Werder. Und in diesem Dress war er am Freitag in der deutschen Bundesliga in Dortmund zu Gast. Der Spielverlauf: spektakulär, dramatisch. Dortmund führte schon 2:0, Werder kämpfte sich zurück, Füllkrug machte in der Nachspielzeit den Ausgleich. Und jubelte.

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Das im Spiel gegen Ex-Klub zu tun, ist seit Jahren im internationalen Fußball unüblich. Füllkrug konnte und wollte seine Freude nicht zurückhalten. Was ja legitim ist.

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