Schwer krankem Steirer wurde Herzenswunsch erfüllt

Unsere Leser sind unglaublich! Sie erfüllten einem schwer kranken Weststeirer seine großen Wünsche. So durfte er noch einmal mit einem Lastwagen mitfahren.
Gerald G. und seine Familie weinen viel in diesen Wochen – denn den 34 Jahre alten Weststeirer trifft das Schicksal unerbittlich. Nach einem langen Leidensweg wurde er aus dem Spital entlassen, „weil man nichts mehr für mich tun kann“ – fast blind, im Rollstuhl, nach Schlaganfall, mit Metastasen im Gehirn.
Nun weinte Gerald G. auch – aber diesmal waren es richtige Tränen der Freude. Denn ihm wurden, was er sich nicht mehr erträumt hätte, zwei riesige Wünsche erfüllt. Von „Krone“-Lesern. Noch an demselben Tag, an dem unser Artikel über Gerald, den früheren Lkw-Fahrer, am Donnerstag erschienen ist
„Mein früherer Chef Hans Roth hat in der Früh gelesen, dass ich so gerne noch einmal im Laster mitfahren würde. Und er ist sofort im Anschluss mit einem Saubermacher-Lkw ausgerückt“, ist der Weststeirer völlig hingerissen.
Die Fahrt ging noch dazu zur Dienststelle der Feuerwehr – bei der sich der Vater einer kleinen Tochter so gerne engagierte! Übrigens: Auch von der bekannten Firma Jerich kam spontan so ein Angebot – einfach lieb.
Und: Der Mann, der blind im Rollstuhl sitzt, hätte lange auf einen Treppenlift gewartet – nach unserem Artikel stellte ihm sofort ein Leser einen zur Verfügung! Er ist schon installiert und in Gebrauch.
Ein Riesendanke! Auch an alle, die für ihn und seine Familie gespendet haben. Da geht einem, gerade in Zeiten wie diesen, das Herz auf.
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