Schwer krankem Steirer wurde Herzenswunsch erfüllt

Gerald G. und seine Familie weinen viel in diesen Wochen – denn den 34 Jahre alten Weststeirer trifft das Schicksal unerbittlich. Nach einem langen Leidensweg wurde er aus dem Spital entlassen, „weil man nichts mehr für mich tun kann“ – fast blind, im Rollstuhl, nach Schlaganfall, mit Metastasen im Gehirn.