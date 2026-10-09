Zwei Tote bei Horror-Crash in Niederösterreich

Beide Lenker tot

Die Feuerwehren verschafften sich umgehend Zugang zu den beiden eingeklemmten Fahrzeuglenkern und befreiten diese gemeinsam mit den Rettungs- und Notarztteams aus den schwerbeschädigten Fahrzeugen. Unmittelbar nach der Menschenrettung wurden umfassende Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Trotz des raschen Zusammenwirkens aller Einsatzkräfte konnten die Leben der beiden Männer nicht mehr gerettet werden. Beide Lenker verstarben noch an der Unfallstelle an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.