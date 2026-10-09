Volle Auftragsbücher und Rekordumsatz zum Jubiläum

Die Tiroler APL-Gruppe in Hopfgarten feiert 60-jähriges Bestehen. Dank der europäischen Energiewende floriert das Geschäft. Für das heurige Jahr wird erwartet, den Rekordumsatz aus dem Vorjahr nochmals zu übertreffen.
Gleich mehrfach Grund zum Feiern gab es am Donnerstag bei der Tiroler APL-Gruppe in Hopfgarten, die zu den führenden Zulieferern der europäischen Wärmeindustrie zählt. Zum 60. Geburtstag sind die Produkte des Apparatebauer-Spezialisten nach wie vor weltweit gefragt, was die Exportquote von mehr als 75 Prozent deutlich unterstreicht.
Bei der Gründung damals war diese Entwicklung nicht vorhersehbar.
Anton Pletzer
Darüber hinaus freut sich Geschäftsführer Markus Widner zum runden Jubiläum über prall gefüllte Auftragsbücher sowie einen neuen Rekord beim Umsatz: „Nach dem besten Ergebnis der Unternehmensgeschichte im Vorjahr mit 35 Millionen Euro können wir den Umsatz heuer voraussichtlich noch einmal toppen.“
„Können unsere Stärke am Markt voll ausspielen“
Zurückgeführt wird diese positive Bilanz und der rosige Ausblick in die Zukunft auf die europäische Energiewende, die voll in Fahrt ist und viele große Projekte mit sich bringt. „Als Nischenanbieter, der sehr individuell nach den kundenspezifischen Wünschen produziert, können wir hier unsere Stärke am Markt voll ausspielen“, konkretisiert Widner.
Als Beispiel für eines dieser zahlreichen Projekte nennt die APL-Gruppe die Realisierung von Europas größter Flusswasser-Wärmepumpe am Rhein. Stolze rund 50.000 Haushalte sollen damit zukünftig beheizt werden. In der deutschen Energiewirtschaft gilt das Vorhaben als Leuchtturmprojekt und wird auch kräftig von der EU gefördert.
Es freut einen sehr, wenn das Kind heute auf eigenen Beinen und gesund dasteht.
Anton Pletzer
Auftragsvolumen bei sieben Millionen Euro
Der Baustart bei Köln erfolgte Ende Juli, die Wärmetauscher als Herzstück der neuen Anlage kommen aus Tirol. Die Auslieferung der mehrere Tonnen schweren Apparate, die derzeit in Hopfgarten fertiggestellt werden, ist für Ende des Jahres vorgesehen. Allein für dieses Projekt beträgt das Auftragsvolumen rund sieben Millionen Euro.
Größte Wärmepumpe im Meerwasser im Vorjahr
Laut Markus Widner genießt APL in der Branche einen sehr guten Ruf, „erst im vorherigen Jahr haben wir für die weltweit größte Meerwasser-Wärmepumpe in Dänemark Produkte geliefert“.
Stolz auf die Entwicklung zeigt sich auch Unternehmensgründer und Kommerzialrat Anton Pletzer: „Bei der Gründung damals war diese Entwicklung nicht vorhersehbar. Es freut einen sehr, wenn das Kind heute auf eigenen Beinen und gesund dasteht.“ Aktuell zählt die APL-Gruppe, die sich unter dem Dach der Pletzer-Gruppe befindet, 120 Beschäftigte.
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