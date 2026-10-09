Volle Auftragsbücher und Rekordumsatz zum Jubiläum

„Können unsere Stärke am Markt voll ausspielen“

Zurückgeführt wird diese positive Bilanz und der rosige Ausblick in die Zukunft auf die europäische Energiewende, die voll in Fahrt ist und viele große Projekte mit sich bringt. „Als Nischenanbieter, der sehr individuell nach den kundenspezifischen Wünschen produziert, können wir hier unsere Stärke am Markt voll ausspielen“, konkretisiert Widner.