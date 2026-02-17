Top-Zuwächse hier, dafür drastische Abkühlung dort

Gewinner auf einer und Verlierer auf anderer Seite

Wo es Gewinner gibt, gibt es zugleich aber leider auch Verlierer. In diesem Fall die Glasindustrie, die von 2008 bis 2024 einen Rückgang um 4,08 Prozent von 1,334 auf 1,280 Milliarden hinnehmen musste. Einen Sonderfall nimmt die Metallerzeugung ein. Zwar konnte der Bereich den Umsatz seit 2008 von 1,327 Milliarden Euro auf 2,488 Milliarden im Jahr 2024 steigern (+87,54%), liegt damit aber unter der Dynamik des Maschinenbaus oder der Pharmaindustrie. „Die exportorientierten Betriebe leiden unter der Schwäche der deutschen Automobilindustrie, die ein wichtiger Abnehmer für Tiroler Metallkomponenten ist“, so Obmann Wex.