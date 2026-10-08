Junger Raser mit 196 km/h auf Landstraße erwischt

Schon wieder ein unglaublicher Fall von Raserei: Ein 19-Jähriger wurde auf der B76 bei Groß St. Florian im weststeirischen Bezirk Deutschlandsberg mit 196 km/h erwischt. Erlaubt sind dort 100 km/h – der Führerschein ist vorläufig weg, der Pkw wurde beschlagnahmt.
Gegen 16 Uhr führte eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Groß St. Florian am Donnerstag im Bereich Johngraben Geschwindigkeitsmessungen mit einem Lasermessgerät durch. Dabei stellten die Beamten bei einem Pkw eine Geschwindigkeit von 196 km/h fest – bei erlaubten 100 km/h.
Führerschein abgenommen
Der 19-jährige Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung konnte anschließend mit Unterstützung weiterer Polizeistreifen angehalten werden. Die Polizei nahm ihm den Führerschein noch an Ort und Stelle ab. Über Anordnung der Bezirkshauptmannschaft wurde auch der Pkw vorläufig beschlagnahmt. Der 19-Jährige wird angezeigt.
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