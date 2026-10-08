Junger Raser mit 196 km/h auf Landstraße erwischt

Führerschein abgenommen

Der 19-jährige Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung konnte anschließend mit Unterstützung weiterer Polizeistreifen angehalten werden. Die Polizei nahm ihm den Führerschein noch an Ort und Stelle ab. Über Anordnung der Bezirkshauptmannschaft wurde auch der Pkw vorläufig beschlagnahmt. Der 19-Jährige wird angezeigt.