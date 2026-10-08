Rund 35 Millionen Euro für Linzer Kult-Kaufhaus

Backstube und „Rauchkuchl“

Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen: Auf mehr als 4200 Quadratmetern warten nun rund 55.000 Produkte. Herzstück ist die neue, 200 Quadratmeter große Backstube, in der täglich mehr als 140 Gebäck- und Mehlspeisenspezialitäten entstehen. Eine Besonderheit ist die erste „maxi.rauchkuchl“, in der Fleisch und Fisch direkt vor den Augen der Kunden geräuchert werden. Dazu kommen das modernisierte Restaurant, sechs Selbstbedienungskassen und 30.000 digitale Preisschilder.

Traditionsreicher Name wird beibehalten

Dass auf dem Gebäude nach wie vor Maximarkt und nicht etwa Interspar steht, ist übrigens kein Zufall. Obwohl die Handelskette bereits seit 2002 zum Spar-Konzern gehört, wurde der traditionsreiche Name beibehalten. Ursprünglich musste die Eigenständigkeit laut INTERSPAR-Österreich-Geschäftsführer Johannes Holzleitner aus wettbewerbsrechtlichen Gründen fünf Jahre lang erhalten bleiben. Doch warum hat man den Namen danach nicht geändert?