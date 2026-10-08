Erlebnisse einer Zeitzeugin als Jugendstück

Als sich Julia Frisch und Regisseurin Heidelinde Leutgöb am Ende des einstündigen Monologes vor Anna Hackl, die in der ersten Reihe saß und heftig applaudierte, verbeugten, hatten viele im AK-Saal Tränen in den Augen. Das Jugendstück (ab 14 Jahren) der Initiative theater@work zeigt eindrucksvoll, wie wichtig Mut, Menschlichkeit und Zivilcourage in Zeiten von Hass und Gewalt sind – und das Bühnenerlebnis beeindruckt auch Erwachsene.

Weitere öffentliche Vorstellungen werden am 9., 12., 22. Oktober und 12. November 2026, jeweils um 19 Uhr angeboten.