Event-Tipps mit Skistars, Folk und Mitmachtheater

Auch an diesem Wochenende gibt es wieder tolle Veranstaltungen in Oberösterreich zu erleben. Das Highlight präsentiert die „Krone“ in der PlusCity: Die Ski Austria Stars zeigen ihre neue Kollektion. Musikalisch wird es bunt mit Folk aus Schottland in Freistadt, Swing Time im Kulturhof Linz und World Music, die im Kulturpark Traun zum Besten gegeben wird. Kinder können beim Mitmachtheater in Wels ihr Talent zeigen.