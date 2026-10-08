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OÖ-Ass bei Ironman-WM:

Vor WM-Traum auf Hawaii gibt‘s Kinder-Entzug!

Sport-Mix
08.10.2026 12:30
Die zweifache Mutter Anna Pabinger startet am Samstag bei der Ironman-WM
Die zweifache Mutter Anna Pabinger startet am Samstag bei der Ironman-WM(Bild: Krone-Collage/Anna Pabinger, Kevin Loigge OMNi- POWER)
Porträt von Michael Schütz
Von Michael Schütz

Die Ärztin und zweifache Mama Anna Pabinger aus Fischlham startet am Samstag bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii und peilt ein Platz unter den Top-15 an. Ihr Ehemann und beiden Kids (4 und 7 Jahre) blieben daheim, auch die Telefonate werden nun bewusst etwas reduziert.

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Die Hitze ist brutal, dazu hat es eine unglaubliche Luftfeuchtigkeit. Du brauchst nur vor die Tür gehen und bist schweißgebadet“, berichtet die Fischlhamerin Anna Pabinger vom Urlauberparadies Hawaii. Die dort jedoch viel weniger zum Genießen der malerischen Kulisse ist, sondern um sich am Samstag den großen Traum zu erfüllen.

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