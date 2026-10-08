Vor WM-Traum auf Hawaii gibt‘s Kinder-Entzug!

Die Hitze ist brutal, dazu hat es eine unglaubliche Luftfeuchtigkeit. Du brauchst nur vor die Tür gehen und bist schweißgebadet“, berichtet die Fischlhamerin Anna Pabinger vom Urlauberparadies Hawaii. Die dort jedoch viel weniger zum Genießen der malerischen Kulisse ist, sondern um sich am Samstag den großen Traum zu erfüllen.