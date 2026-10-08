Dieser Kunst-Hotspot soll plötzlich Geld bringen

Ideen für Nachnutzung gibt es bereits

Kunstuniversität, Unternehmen und Ateliers seien bereits vor Ort. „Da liegt es nahe, das mit dem Potenzial des Salzamts zusammenzuführen.“ Ideen für die Nachnutzung gibt es bereits. Denkbar wären etwa Wohnungen für internationale Fachkräfte oder Gastprofessoren der Hochschulen. Fix ist noch nichts. „Für die Neunutzung gibt es einige Möglichkeiten. Darüber wollen wir ohne Scheuklappen nachdenken, auch in Abstimmung mit den städtischen Entwicklungskonzepten“, so Gegenhuber.