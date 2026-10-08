Spital lädt zum Rundgang durch die Gebärmutter

Um auf Unterleibskrebs aufmerksam zu machen, hat Linzer Krankenhaus begehbares Modell der Gebärmutter aufgestellt. Denn wenn die Erkrankung im frühen Stadium entdeckt wird, liegen die Heilungschancen bei über 90 Prozent.
Rund 2500 Frauen erkranken in Österreich jährlich neu an Unterleibskrebs. Was die Diagnose für Betroffene bedeutet, erklärt Maria Sauer, Geschäftsführerin der OÖ Krebshilfe anhand eines Beispiels: „Bei uns wurde eine 31-Jährige mit Darmkrebs vorstellig, der bereits in den Unterleib gestreut hatte. Der kinderlosen Patientin mussten alle Unterleibsorgane entnommen werden.“
Früherkennung wichtig
Früherkennung ist bei gynäkologischen Krebserkrankungen entscheidend, denn dann liegt die Heilungschance bei über 90 Prozent. Deshalb lädt das Krankenhaus Barmherzige Brüder Linz am Donnerstag und Freitag zu den Petrol Ribbon Awareness Days, bei denen neben Fachvorträgen die Vorsorge im Vordergrund steht.
Modell aus Deutschland
„Unser Ziel ist es, Wissen zu vermitteln und Frauen zu ermutigen, Warnsignale ernstzunehmen“, betont Lukas Hefler, Abteilungsvorstand Gynäkologie. Um das Thema sichtbar zu machen, hat das Spital aus Deutschland ein begehbares Gebärmuttermodell angemietet. Das zeigt den Aufbau des Organs und wie sich Erkrankungen darstellen.
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