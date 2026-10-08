Spital lädt zum Rundgang durch die Gebärmutter

Rund 2500 Frauen erkranken in Österreich jährlich neu an Unterleibskrebs. Was die Diagnose für Betroffene bedeutet, erklärt Maria Sauer, Geschäftsführerin der OÖ Krebshilfe anhand eines Beispiels: „Bei uns wurde eine 31-Jährige mit Darmkrebs vorstellig, der bereits in den Unterleib gestreut hatte. Der kinderlosen Patientin mussten alle Unterleibsorgane entnommen werden.“