ÖVP will neue Spielregeln für das Parken in Graz

Das Parken in Graz ist eine unendliche Geschichte – zumindest die Aufregung darüber. Gerade ließ die Ankündigung von Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) die Wogen hochgehen, dass die Tarife in der Kurzparkzone ab nächstem Jahr (neuerlich) angezogen werden. Für Wirbel sorgen auch immer wieder fehlende Stellplätze. Verschärft wird dies durch die stetige Ausweitung des Anrainerparkens – was auf der anderen Seite natürlich für die Bewohner eine enorme Erleichterung darstellt.