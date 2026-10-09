„Street Fighter“: Ab 15. Oktober im Kino

Am 15. Oktober kommt die Verfilmung des Arcade-Klassikers „Street Fighter“ in die heimischen Kinos. Die „Krone“ verlost zum Kinostart tolle Preise.
Angesiedelt im Jahr 1993, werden die Street Fighter Ryu (Andrew Koji) und Ken Masters (Noah Centineo), die sich voneinander entfremdet haben, wieder gemeinsam in den Kampf getrieben, als die mysteriöse Chun-Li (Callina Liang) sie für das nächste World Warrior Tournament rekrutiert – ein brutales Aufeinandertreffen von Fäusten, Schicksal und Wut.
Doch hinter diesem Battle Royale verbirgt sich eine tödliche Verschwörung, die sie zwingt, nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen die Dämonen ihrer Vergangenheit anzutreten. Und wenn sie’s nicht tun, heißt es: GAME OVER!
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Kinostart zwei tolle Filmpakete
Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 15. Oktober, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.