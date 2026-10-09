„Krümel“ und „Flocke“ aus Pool-Falle gerettet

Zwei Igel verdanken aufmerksamen Gartenbesitzern ihr Leben: In Groß-Enzersdorf und Strasshof (Niederösterreich) konnten sich die Tiere nicht mehr aus Schwimmbecken befreien. Nun werden sie in Haringsee betreut. Dort warnt man vor den potenziell tödlichen Fallen für die stacheligen Vierbeiner.
„Krümel“ und „Flocke“ hatten Glück im Unglück: Die beiden Igel waren in Swimmingpools in Groß-Enzersdorf und Strasshof gefallen. Aus eigener Kraft schafften sie es nicht mehr hinaus. Doch die Poolbesitzer entdeckten die Tiere rechtzeitig und retteten sie aus dem Wasser.
Zur Versorgung kamen die stacheligen Patienten in die von „Vier Pfoten“ geführte Eulen- und Greifvogelstation Haringsee im Bezirk Gänserndorf. Schwere Verletzungen oder andere Schäden hatten sie nicht erlitten.
180 Gramm leichter Gast bleibt wohl über Winter
Für „Krümel“ dürfte der Aufenthalt dennoch länger dauern: Der kleine Igel wiegt gerade einmal 180 Gramm und wird wahrscheinlich in der Station überwintern. Die mit 400 Gramm deutlich schwerere „Flocke“ kann vermutlich noch heuer wieder in die Freiheit entlassen werden.
Glatte Beckenwände werden zur Gefahr
Die beiden Fälle zeigen, wie gefährlich Schwimmbecken für Wildtiere werden können. An glatten Beckenwänden finden Igel keinen Halt, um wieder hinauszuklettern.
„Ein Pool ohne geeignete Ausstiegshilfe kann für die Tiere schnell zu einer tödlichen Falle werden“, warnt Stationsleiter Dr. Hans Frey.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.