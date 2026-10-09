„Krümel“ und „Flocke“ aus Pool-Falle gerettet

„Krümel“ und „Flocke“ hatten Glück im Unglück: Die beiden Igel waren in Swimmingpools in Groß-Enzersdorf und Strasshof gefallen. Aus eigener Kraft schafften sie es nicht mehr hinaus. Doch die Poolbesitzer entdeckten die Tiere rechtzeitig und retteten sie aus dem Wasser.