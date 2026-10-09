Ankogel rüstet auf: Millionen für Schneegarantie

Das Kärntner Skigebiet Ankogel stand knapp vor der Schließung. Doch der Initiativgruppe „Ankogel 4.0“ ist es gelungen, das hochalpine Naturparadies zu retten! Nun befindet man sich mitten in der Modernisierung. Warum in diesem eigentlich schneesicheren Gebiet Millionen in die Beschneiung investiert werden müssen und die Koralmbahn in Unterkärnten so wichtig für Mallnitz ist.
Dem Mallnitzer Skigebiet Ankogel drohte, wie mehrfach berichtet, das Aus. Die Initiativgruppe „Ankogel 4.0“ – bestehend aus heimischen Bürgern, Unternehmen und Interessierten aus dem Mölltal – kämpft gemeinsam mit kroatischen Investoren dagegen an und will den Ankogel als wirtschaftlich stabilen Tourismusfaktor wiederbeleben – und zwar ganzjährig.
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