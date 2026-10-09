Klien: „Als ob du gegen eine Wand fährst“

„Es fühlt sich an, als ob du gegen eine Wand fährst.“ Sagt Ex-Formel-1-Pilot Christian Klien in diesem spektakuläre Kurzfilm über die legendäre Kurve 3 am Red Bull Ring in Spielberg. Klien nimmt den geradezu ikonischen Streckenabschnitt aus verschiedenen Perspektiven unter die Lupe.