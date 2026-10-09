Olympiasiegerin schimpft über neue Ski-Regel!

Atomic-Rennchef: „Es darf aber nicht sein, ...“

Auch Atomic-Rennchef Christian Höflehner ist skeptisch. „Die FIS möchte ja das Gewicht der Ski in Zukunft noch mehr senken“, erklärt er. „Es darf aber nicht sein, dass wir eine derart aufwendige und entsprechend teure Aktion durchführen und reglementieren, ohne stichhaltige Fakten zu haben, dass das Ganze der Sicherheit auch wirklich etwas bringt.“