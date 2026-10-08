Wieder Ausnahmezustand am Leobner „Feiertag“

Der Gösser Kirtag ist legendär und kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Sein Ursprung soll auf ein Dekret von Kaiser Ferdinand I. aus dem Jahr 1836 zurückgehen – am Donnerstag ging das Volksfest zum 188. Mal über die Bühne und das natürlich wieder am Donnerstag nach dem ersten Sonntag im Oktober. Einmal mehr wurde damit Leoben in Ausnahmezustand versetzt. Zehntausende zog es wieder in die zweitgrößte Stadt der Steiermark.