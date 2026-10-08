Özil als Verbandspräsident? Der Wunsch der Türken!

Das türkische Fußball-Nationalteam liegt nach der verpatzten WM und vier Pleiten in der Nations League am Boden. Teamchef Vincenzo Montella musste gehen – doch wer folgt ihm nach? Nuri Sahin oder Arda Turan? Auch im Verband wird nach dem Schiedsrichter-Skandal ein Neuanfang gefordert. Mit Mesut Özil könnte ein beliebter Ex-Kicker als neuer Präsident ins Spiel kommen. Im „sportkrone Inside“-Podcast sprechen wir über den Zustand des türkischen Fußballs und darüber, wer das Nationalteam und den Verband wieder auf Kurs bringen könnte.