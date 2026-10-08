Unser Golf-Star lässt Zukunft weiterhin offen!

Die Saison der steirischen Golf-Asse neigt sich allmählich dem Ende zu. Und man kann schon jetzt sagen: Es war kein erfolgreiches Jahr für unsere Pros. Daher müssen sie nachsitzen. Um in der kommenden Saison ein besseres Spielrecht zu haben, müssen sie im Herbst die Schulbank drücken.
Während Niklas Regner schon bei der ersten Runde der Tourschool scheiterte (aber wegen der LIV-Turbulenzen sein Spielrecht auf der Asian Tour 2027 behält), schafften Timon Baltl, Jakob Lotschak und Lukas Boandl den Aufstieg in die zweite Runde. Die steigt Ende Oktober/Anfang November in Spanien. Dort wird auch Lukas Nemecz einsteigen, der zurzeit in der Heimat trainiert. Nicht die Schulbank drücken wird Matthias Schwab. Der Schladminger bestritt seit der World Tour Ende Mai in Kitzbühel kein Turnier mehr. „Ich habe seither auch den Schläger nicht mehr angerührt, schaue auch im Fernsehen kein Golf“, sagt der 31-jährige Steirer.
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