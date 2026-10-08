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Impfzertifikate gefälscht: Xhaka-Strafe steht fest

Fußball International
08.10.2026 18:31
Granit Xhaka
Granit Xhaka(Bild: AFP/CARL RECINE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Schweizer Fußball-Teamkapitän Granit Xhaka ist wegen gefälschter Impfzertifikate aus der Corona-Zeit zu einer Geldstrafe in Höhe von 150.000 Schweizer Franken (161.134,39 Euro) zur Bewährung auf zwei Jahren verurteilt worden.

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„Das bedeutet: Die Strafe wird nicht vollzogen, wenn ich mir in dieser Zeit nichts zuschulden kommen lasse“, schrieb Xhaka in einer Story auf Instagram. Xhaka hatte zuvor gestanden, Impfzertifikate gekauft zu haben.

  „Ich wurde per Strafbefehl wegen Erschleichens einer falschen Beurkundung zu einer bedingten Geldstrafe von 50 Tagessätzen a Fr. 3.000 bei einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt“, teilte Xhaka mit. „Die Verfahrenskosten habe ich bereits bezahlt.“ Zuvor habe er nach eigener Aussage bei der Staatsanwaltschaft vollständig ausgesagt.

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Auch sportliche Konsequenzen?
Unklar ist noch, ob das Urteil sportliche Konsequenzen nach sich zieht. „Wir haben Kenntnis vom Entscheid der Staatsanwaltschaft erhalten“, teilte der Schweizer Fußballverband der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. „Basierend darauf können wir nun die angekündigten Gespräche führen, wie wir die Zukunft gemeinsam gestalten werden.“

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