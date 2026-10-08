Impfzertifikate gefälscht: Xhaka-Strafe steht fest

Auch sportliche Konsequenzen?

Unklar ist noch, ob das Urteil sportliche Konsequenzen nach sich zieht. „Wir haben Kenntnis vom Entscheid der Staatsanwaltschaft erhalten“, teilte der Schweizer Fußballverband der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. „Basierend darauf können wir nun die angekündigten Gespräche führen, wie wir die Zukunft gemeinsam gestalten werden.“