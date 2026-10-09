Die Spannung vor dem großen Finale steigt

Die Scheinwerfer sind an, hunderte Gläser aufgestellt, in Kürze kann die große Blindverkostung der Weinprämierung im Rahmen der Rot-Goldenen Traube 2026 über die Bühne gehen. Würdige Kulisse für eine glanzvolle Verleihung ist die Csello Mühle in Oslip. Am späten Nachmittag schreiten im festlich geschmückten Saal 160 namhafte Winzer, profunde Weinakademiker, Sommeliers mit Weitblick und prominente Gäste mit gutem Geschmack zur Tat.