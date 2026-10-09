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Rot-Goldene Traube

Die Spannung vor dem großen Finale steigt

Burgenland
09.10.2026 09:00
Am 9. Oktober wird der begehrte Weinpreis vergeben.
Am 9. Oktober wird der begehrte Weinpreis vergeben.(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Judt, stock.adobe.com)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Heute, Freitag, fallen die Entscheidungen, an wen die begehrte Rot-Goldene Traube geht. Die letzten beiden Kategorien werden in dieser Serie vorgestellt. 

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Die Scheinwerfer sind an, hunderte Gläser aufgestellt, in Kürze kann die große Blindverkostung der Weinprämierung im Rahmen der Rot-Goldenen Traube 2026 über die Bühne gehen. Würdige Kulisse für eine glanzvolle Verleihung ist die Csello Mühle in Oslip. Am späten Nachmittag schreiten im festlich geschmückten Saal 160 namhafte Winzer, profunde Weinakademiker, Sommeliers mit Weitblick und prominente Gäste mit gutem Geschmack zur Tat.

Voting per Handy
Per Handy geben alle ihre Bewertungen in zehn Kategorien von „Burgundersorten weiß“ bis „Cuvée, Jahrgang 2024 bis 2021“ ab – sobald das Ergebnis feststeht, werden die Sieger ins Rampenlicht geholt und mit der begehrten Trophäe geehrt.

Die „Krone“ als Partner stellt die Finalisten der letzten beiden Kategorien, die noch ausständig sind – „Rotwein gereift, Jahrgang 2020 oder älter“ und „Weißwein Klassik, Jahrgang 2025“ -, hier vor. Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep: „Alle sind auf den krönenden Abschluss gespannt!“ 

Jahrgang 2020 oder älter
Rotwein gereift
Mit Blaufränkisch Lutzmannsburg v.v. 2019 ist Winzer Uwe Schiefer aus Welgersdorf unter den drei ...
Mit Blaufränkisch Lutzmannsburg v.v. 2019 ist Winzer Uwe Schiefer aus Welgersdorf unter den drei Besten vertreten. Am Gaumen kraftvoll strukturiert, saftig und elegant mit straffem Tannin. Präziser Abgang.(Bild: Weingut Schiefer)
Eisenberg DAC Blaufränkisch Ried Saybritz 2017 ist der Anwärter auf den Titel von Thomas ...
Eisenberg DAC Blaufränkisch Ried Saybritz 2017 ist der Anwärter auf den Titel von Thomas Kopfensteiner aus Deutsch-Schützen. Am Gaumen saftig, engmaschig mit kräftiger Fülle, festen Tanninen, feiner Mineralik.(Bild: Christian Schulter)
Mit Comondor 2017 steigen Hans und Anita Nittnaus aus Gols in das heutige Finale ein. Kraftvoll ...
Mit Comondor 2017 steigen Hans und Anita Nittnaus aus Gols in das heutige Finale ein. Kraftvoll und stoffig mit feiner Extraktsüße, reifen Tanninen, angenehmer Säure am Gaumen. Langer, schokoladiger Nachhall.(Bild: Reinhard Judt)
2025
Weißwein Klassik
Grüner Veltliner Ried Kramer 2025 bringt Michael Schneider aus St. Margarethen ins Finale. Am ...
Grüner Veltliner Ried Kramer 2025 bringt Michael Schneider aus St. Margarethen ins Finale. Am Gaumen animierend, spritzig und angenehm leichtfüßig. „Ein unkomplizierter Genusswein, macht Lust auf mehr.“(Bild: Reinhard Judt)
Ein Grüner Veltliner 2025 ganz nach dem Geschmack der Experten ist jener von Winzerin Andrea ...
Ein Grüner Veltliner 2025 ganz nach dem Geschmack der Experten ist jener von Winzerin Andrea Stadlmann aus St. Andrä am Zicksee. Frische Würze mit feinem Abgang. Herrlich knackig und elegant am Gaumen.(Bild: Reinhard Judt)
Grüner Veltliner 2025 von Martin Gangl aus Illmitz hat die Fachjury überzeugt. Am Gaumen frisch, ...
Grüner Veltliner 2025 von Martin Gangl aus Illmitz hat die Fachjury überzeugt. Am Gaumen frisch, saftig und wunderbar balanciert mit animierender Säure. In der Nase reife Apfelfrucht mit feinen würzigen Noten.(Bild: Reinhard Judt)
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