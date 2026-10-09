Die Spannung vor dem großen Finale steigt

Heute, Freitag, fallen die Entscheidungen, an wen die begehrte Rot-Goldene Traube geht. Die letzten beiden Kategorien werden in dieser Serie vorgestellt.
Die Scheinwerfer sind an, hunderte Gläser aufgestellt, in Kürze kann die große Blindverkostung der Weinprämierung im Rahmen der Rot-Goldenen Traube 2026 über die Bühne gehen. Würdige Kulisse für eine glanzvolle Verleihung ist die Csello Mühle in Oslip. Am späten Nachmittag schreiten im festlich geschmückten Saal 160 namhafte Winzer, profunde Weinakademiker, Sommeliers mit Weitblick und prominente Gäste mit gutem Geschmack zur Tat.
Voting per Handy
Per Handy geben alle ihre Bewertungen in zehn Kategorien von „Burgundersorten weiß“ bis „Cuvée, Jahrgang 2024 bis 2021“ ab – sobald das Ergebnis feststeht, werden die Sieger ins Rampenlicht geholt und mit der begehrten Trophäe geehrt.
Die „Krone“ als Partner stellt die Finalisten der letzten beiden Kategorien, die noch ausständig sind – „Rotwein gereift, Jahrgang 2020 oder älter“ und „Weißwein Klassik, Jahrgang 2025“ -, hier vor. Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep: „Alle sind auf den krönenden Abschluss gespannt!“
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